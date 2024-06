Sénégal : le FMI prédit une croissance à deux chiffres en 2025

Le Fonds monétaire international (FMI) prédit une croissance économique à deux chiffres (10,1%) au Sénégal en 2025. L’inflation va continuer de baisser, selon le chef de la mission du FMI.



« Pour ce qui concerne l’inflation, les estimations prouvent que cette année l’inflation va continuer à baisser et qu’on sera en deçà de 4%. Pour 2025, les projections de croissance sont à 10,1 % et l’inflation va continuer à baisser à, à peu près 2 % l’année prochaine », annoncé le chef de mission du Fonds monétaire international (FMI) au Sénégal, M. Edward R. Gemayel, mercredi, lors d'un point de presse.



Il a également annoncé que le Sénégal a une croissance économique favorable de 7,1% pour 2024



Edward Gemayel révèle que le gouvernement sénégalais a, en ce moment, plus de liquidité que de besoins. Un surfinancement dû à l’émission d’eurobonds. « Ce que nous sommes en train de discuter avec le gouvernement c’est d’utiliser ce surfinancement afin de faire des opérations de gestion du passif, c’est-à-dire racheter une dette à court terme plus coûteuse par cette liquidité qui est à peu plus à long terme et moins couteuse. Ceci permettra de booster le niveau de la dette, de réduire ce surfinancement et de renforcer la soutenabilité de la dette au cas où le Sénégal ferait face à d’autres crises », a-t-il expliqué.