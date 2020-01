Sénégal : le chiffre d’affaire de la Douane s’élève à 804,3 milliards FCFA

Les recettes douanières s’élèvent provisoirement à 804,3 milliards FCFA sur un objectif de 854,6 milliards FCFA sur l’année 2019, soit 94% de réalisation, a indiqué jeudi, Moctar Ketany Doucouré, coordonnateur de la direction générale des Douanes.



« L’analyse factuelle des recettes provisoires effectives de 2019 relativement à la cible d’objectifs de 854,6 milliards FCFA, renseigne sur un taux de réalisation de 94% », a dit M. Doucouré lors de la cérémonie de passation de service des directeurs généraux sortant et entrant des Douanes.



Selon lui, sous l’impulsion de l’ancien Directeur général Omar Diallo, l’administration des Douanes a consolidé et amélioré la bonne tenue des recettes douanières. Elles sont passées respectivement de 648.9 milliards francs CFA en 2017 à 694,5 milliards de francs CFA en 2018.



Cette tendance haussière s’est confirmée en 2019, avec des réalisations provisoires en décembre de 804,3 milliards FCFA, soit un glissement annuel temporaire de 109,8 milliards FCFA par rapport à 2018.



Pour M. Doucouré, la bonne tenue de ces recettes procède à la fois des effets induits du dédouanement de proximité et de la bonne maîtrise de l’assiette douanière.



Elle procède également d’un élargissement fait avec détermination et conviction, dans une démarche participative, en relation avec tous les autres acteurs impliqués dans la chaîne de dédouanement, a-t-il conclu.