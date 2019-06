Sénégal: le chômage affecte davantage les femmes (24,1%) que les hommes (6,2%)

Aus Sénégal, le taux de chômage s’est situé à 14, 3 % au quatrième trimestre de l’année 2018, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). ’’Le niveau du chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus (population active) est évalué à 14,3% au quatrième trimestre 2018’’, a indiqué la structure dans une note d’informations relative à une enquête nationale sur l’emploi.



Ce phénomène est légèrement plus noté en milieu rural où 16, % de la population active est au chômage contre 12, 5% en zone urbaine, lit-on dans le document. "Suivant le sexe, le chômage affecte davantage les femmes (24,1%) que les hommes (6,2%)".