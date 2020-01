Sénégal : le ciel sera ensoleillé et passagèrement nuageux durant deux jours (météo)

Le ciel sera ensoleillé et passagèrement nuageux sur la quasi-totalité du Sénégal au cours des prochaines 48 heures, annonce l’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) dans un bulletin reçu lundi.



Cependant, précise la même source, en fin d’échéance, un temps nuageux prédominera sur la moitié Nord du pays et passagèrement nuageux ailleurs. Selon les prévisionnistes de la météo, la sensation de chaleur restera marquée sur le pays avec une tendance à la hausse des températures notamment à l’intérieur du territoire où les pics tourneront autour de 34 à 39°C.



Toutefois, sur le long de la côte la chaleur restera moins ressentie. La fraicheur nocturne et matinale sera moins sensible sur tout le pays, ajoutent-ils. Les visibilités seront globalement bonnes, relève le texte, signalant que les vents seront de secteur Nord-est et d’intensités faibles à modérées.