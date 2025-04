Sénégal : le gouvernement annonce une hausse des salaires des travailleurs domestiques

Le gouvernement du Sénégal, par l'intermédiaire du ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, annonce une importante mesure sociale visant à revaloriser les salaires des travailleurs domestiques. Cette décision historique, formalisée par un nouvel arrêté ministériel, met fin à un système de rémunération inchangé depuis 2009 et marque une avancée significative pour la protection sociale de cette catégorie de travailleurs.



Les nouvelles grilles salariales présentent des augmentations substantielles qui varient selon les catégories professionnelles. Pour la première catégorie, le salaire mensuel minimum passe ainsi de 42 714 FCFA à 64 223 FCFA, soit une augmentation de 50%. La septième catégorie voit quant à elle sa rémunération évoluer de 53 318 FCFA à 76 996 FCFA, représentant une hausse de 44%. Ces nouveaux barèmes, soigneusement élaborés, entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2025.



Cette réforme s'inscrit dans le cadre juridique établi par le décret n°2023-1710 relatif au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et au salaire minimum agricole garanti (SMAG). Elle s'appuie également sur plusieurs textes législatifs récents et conventions internationales ratifiées par le Sénégal, témoignant de la volonté gouvernementale de moderniser le cadre de l'emploi domestique et d'améliorer les conditions de vie des travailleurs concernés.



Sur le plan opérationnel, l'arrêté ministériel prévoit l'abrogation expresse du texte datant du 31 décembre 2009. La mise en œuvre de cette réforme a été confiée au Directeur général du Travail et de la Sécurité sociale, tandis que la publication officielle au Journal officiel interviendra dans les meilleurs délais. Des mécanismes de contrôle ont été prévus pour assurer le respect strict de ces nouvelles dispositions.



Cette mesure bénéficiera directement à plusieurs dizaines de milliers de travailleurs domestiques au Sénégal, dont une majorité de femmes. Elle s'accompagne d'un dispositif d'information et de sensibilisation à destination des employeurs comme des employés, visant à faciliter la transition vers ce nouveau système de rémunération plus juste et équitable.



Le ministre Abass Fall a tenu à souligner que "cette revalorisation salariale concrétise l'engagement du gouvernement en faveur de la justice sociale et de la dignité au travail pour tous les Sénégalais, sans distinction". Le ministère rappelle que tout manquement à l'application de ces nouvelles dispositions pourra faire l'objet de sanctions conformément à la législation du travail en vigueur.