Sénégal: le gouvernement annonce une nouvelle baisse du prix du riz brisé

Une baisse favorisée par les négociations et le contexte mondial

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a présidé ce jeudi une réunion du Conseil national de la Consommation pour discuter d’une nouvelle baisse du prix du riz brisé. À l’issue des discussions, il a annoncé que le prix au détail du kilogramme de riz brisé connaîtra une "réduction de 60 Fcfa". L’annonce officielle sera faite par le Président de la République le 3 avril 2025.Lors de son intervention, le ministre a rappelé que le riz brisé est le produit alimentaire le plus consommé au Sénégal, avec une demande annuelle de 1.300.000 tonnes. "L’objectif de cette rencontre est de présenter aux membres du Conseil national de la Consommation une révision portant sur un seul prix, celui du riz brisé. Il était donc important de procéder à cet ajustement", a-t-il expliqué.Revenant sur ses missions en Inde, Serigne Gueye Diop a souligné que ces déplacements ont contribué à cette réduction des prix. "Les négociations gouvernementales, associées à un contexte mondial favorable, ont permis d’envisager cette baisse de manière prudente. Les prix du riz ont progressivement diminué au cours de l’année 2025, et cette tendance devrait se poursuivre. Il est donc normal que l’État ajuste les prix à la baisse", a-t-il déclaré.Le ministre a également rappelé que le rôle du Conseil national de la Consommation est consultatif. "Tous les prix doivent être discutés et approuvés avant d’être soumis au Président de la République, qui procédera à l’annonce officielle le 3 avril", a-t-il précisé.Pour Serigne Gueye Diop, cette mesure s’inscrit dans la volonté du gouvernement de soutenir les citoyens, en particulier ceux à faible revenu. "Chaque fois que cela sera possible, l’État prendra les mesures nécessaires pour réduire le coût de la vie et protéger le pouvoir d’achat des ménages", a-t-il affirmé.De son côté, le Directeur du Commerce, Cheikh Ahmadou Bamba Ndao, a détaillé les nouveaux tarifs applicables :Prix de l'importation fixé à 315.000 Fcfa par tonnePrix du grossiste : 319.000 Fcfa par tonnePrix du demi-gros : 325.000 Fcfa par tonnePrix au détail : 350 Fcfa par kilogramme soit une baisse de 60 Fcfa.Avec cette baisse de 60 Fcfa par kilogramme, le gouvernement entend garantir les intérêts des consommateurs tout en maintenant l’équilibre du marché.