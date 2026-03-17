Sénégal : le ministère des Affaires étrangères confirme les présumés faits de corruption qui secouent l’Institution

Dans la matinée de ce mardi 17 mars, PressAfrik annonçait, en se basant sur des informations de nos confrères de L’Observateur, que 14 personnes avaient été présentées au parquet dans un dossier de présumée corruption au ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur (MIAAE). Dans un communiqué, le ministère incriminé confirme l’information et assure qu’«aucun comportement déviant ne sera toléré» dans ce dossier qui porte atteinte à la crédibilité de ses services.
«Le MIAAE, à la suite d’allégations d’irrégularités au sein du bureau d’état civil, a pris l’initiative de saisir, dernièrement, les autorités compétentes afin que toute la lumière soit faite sur cette situation. Cette démarche a conduit à l’ouverture d’investigations par les services habilités, ce qui a permis d'identifier un réseau présumé, impliquant plusieurs individus, se livrant à des pratiques violant les règles admises», peut-on lire dans le communiqué.
En poursuivant, le département dirigé par Cheikh Niang assure qu’il compte appliquer «une politique de tolérance zéro face à tout acte de corruption, de fraude ou de manquement aux règles» qui régissent le service public, «quelle que soit la qualité des personnes impliquées».
Pour rappel, les suspects concernent les salariés du ministère et des agents des forces de l’ordre et de défense. Ils sont accusés d’avoir mis en place un réseau de falsification d’actes d’Etat-civil au niveau de l’annexe du ministère. Ils sont donc poursuivis pour «association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture publique authentique, ainsi que pour corruption».
«Le MIAAE, à la suite d’allégations d’irrégularités au sein du bureau d’état civil, a pris l’initiative de saisir, dernièrement, les autorités compétentes afin que toute la lumière soit faite sur cette situation. Cette démarche a conduit à l’ouverture d’investigations par les services habilités, ce qui a permis d'identifier un réseau présumé, impliquant plusieurs individus, se livrant à des pratiques violant les règles admises», peut-on lire dans le communiqué.
En poursuivant, le département dirigé par Cheikh Niang assure qu’il compte appliquer «une politique de tolérance zéro face à tout acte de corruption, de fraude ou de manquement aux règles» qui régissent le service public, «quelle que soit la qualité des personnes impliquées».
Pour rappel, les suspects concernent les salariés du ministère et des agents des forces de l’ordre et de défense. Ils sont accusés d’avoir mis en place un réseau de falsification d’actes d’Etat-civil au niveau de l’annexe du ministère. Ils sont donc poursuivis pour «association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture publique authentique, ainsi que pour corruption».
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