Mondial 2026 : Gynécologue dans le staff, hôtel sans armoires et faim en plein vol... Abdoulaye Fall déballe tout

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a levé le voile sur les coulisses chaotiques de la participation des Lions de la Téranga à la Coupe du monde 2026. Entre amateurisme logistique, choix contestables et révélations surprenantes, le patron de la FSF n'a éludé aucun sujet pour expliquer le fiasco de cette campagne.



Un gynécologue pour soigner les Lions ? Le malaise du staff médical

C'est sans doute la révélation la plus surprenante de cette conférence de presse. Abdoulaye Fall a expliqué avoir dû recruter en urgence un nouveau médecin sénégalais basé en France pour rassurer les cadres de l'équipe, avant de faire un aveu de taille sur le médecin titulaire : « J’ai découvert tardivement que le docteur Faye est gynécologue de formation. Avec les retours que nous avons eus, certains joueurs n’étaient pas totalement rassurés. Il fallait leur offrir une expertise qui inspire davantage confiance. »



Une préparation sans boussole et des camps de base désastreux

Le président de la FSF a pointé du doigt un manque flagrant d'anticipation de la part du staff technique, affirmant que l'instance n'avait jamais reçu de programme de préparation de leur part. C'est la Fédération qui a dû organiser elle-même les matchs amicaux.



Abdoulaye Fall a également dénoncé les choix géographiques et hôteliers validés par le sélectionneur et ses conseillers, notamment le camp de base du New Jersey : « Lorsqu’on est arrivés sur place, j’ai été moi-même découragé. Il n’y avait même pas d’armoires dans les chambres, les bagages étaient posés à l’entrée. Ce n’était pas du tout adapté à une équipe nationale. »



Des joueurs privés de repas en plein vol et mise au point sur la billetterie

Sur le plan logistique, le président de la FSF a confirmé un incident majeur : les joueurs sont restés le ventre vide durant le vol reliant San Antonio au New Jersey. Toutefois, il a tenu à dégager la responsabilité de son institution, rappelant que ce volet de transport dépendait directement du ministère des Sports.



Enfin, concernant les soupçons de trafic de billets qui commençaient à enfler, le dirigeant a tenu à rassurer sur la transparence des opérations : plus d’un milliard de francs CFA ont été officiellement investis pour sécuriser 1 000 places par match au profit du ministère, des familles des joueurs et des supporters.