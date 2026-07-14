Brouilles à la FSF : Dr Abderahmane Fedior dénonce «les inepties» d’Abdoulaye Fall et menace de saisir les tribunaux

Au cours d’une conférence de presse, lundi 13 juillet, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a accusé le médecin de l’équipe nationale A, Dr Abderhmane Fédior, de ne pas avoir la qualification requise pour exercer sa fonction au sein de l’Institution. Face à ces accusations, le mis en cause dénonce des «inepties» et menace de saisir les tribunaux pour laver son honneur.



«Je ne comprends pas qu’Abdoulaye Fall ait attendu tout ce temps pour sortir de telles inepties. Ils (membres du Comité exécutif) sont indignes des postes qu’ils occupent. L’option judicaire n’est pas à écarter», a dit Dr Abderahmane Fédior, au cours d’une interview à L’Observateur.



En fonction depuis 10 ans à la FSF, le médecin dit avoir l’expertise professionnelle pour exercer, dénonce aussi une campagne de diffamation. «Je ne peux pas collaborer avec des gens qui colportent des contre-vérités sans même vérifier leurs informations pour justifier leurs propos (…) l’affaire peut tout à fait être porté devant les tribunaux et je pourrais porter plainte pour diffamation», a dit le médecin.



Pour rappel, le Dr Fédior avait déjà souligné qu’il est titulaire d’un diplôme de spécialiste en médecine du sport obtenu en 2008. Il fait partie de la toute première promotion formée dans cette spécialité au Sénégal, un cursus qui a marqué le début de son engagement dans la médecine sportive de haut niveau.



Avant de rejoindre l’équipe nationale, il affirme avoir exercé d’importantes responsabilités au sein de plusieurs fédérations sportives. Il a notamment présidé la commission médicale de la Fédération sénégalaise de cyclisme avant de devenir médecin responsable de la commission médicale de la Fédération sénégalaise de handball.