Sénégal : le ministre de l'Intérieur interdit le port d’armes et matières explosives dans la période allant du 25 janvier au 14 avril 2024 (arrêté)

Le ministre de l’Intérieur, Sidiki Kaba, a sorti un arrêté interdisant le port d’armes de toutes catégories et de matières explosives dans la période allant du 25 janvier au 14 avril 2024.



« Est interdit sur l'ensemble du territoire national, dans la période allant du 25 janvier au 14 avril 2024, le port d'armes de toutes catégories et de matières explosives. Durant cette période, aucune arme, quelle que soit sa catégorie ou sa nature, ne pourra être transportée hors des domiciles ou des lieux de travail », lit-on dans l’arrêté parvenu à PressAfrik.



« Cette interdiction est applicable aux nationaux, ainsi qu'aux étrangers ayant leur résidence habituelle au Sénégal et titulaires du permis de port d'arme », ajoute le document.



« Tout manquement aux dispositions du présent arrêté sera puni des peines prévues aux articles 8, 10, 12 et 18 de la Loi N°66-03 du 18 janvier 1966 susvisée », précise le ministre de l’Intérieur.