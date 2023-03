Sénégal : le ministre de l'Intérieur justifie l'expulsion de Juan Branco

Le ministre de l'Intérieur, Antoine Diome a apporté des précisions sur la non admission sur le territoire national du sieur Juan Paulo Lopez BRANCO, avocat de son état, ce jeudi 30 mars 2023. L'avocat de Sonko a été expulsé dès son atterrissage à l'aéroport Blaise Diagne de Diass.



En effet, selon le communiqué de Antoine Diome, M. BRANCO avait publié, avant son arrivée à l'aéroport international Blaise DIAGNE de Dakar, un post sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter en date du 28 mars 2023) où il traitait son excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL de « Tyran et faisait également un appel à l'insurrection dans notre pays ».



Devant ce comportement « inacceptable » de la part d'un citoyen étranger, il s'est vu refuser l'entrée dans le territoire national, a expliqué le ministre de l'Intérieur dans son communiqué.



Toutefois, le ministre tient à rappeler l'attachement de l'État du Sénégal aux valeurs d'hospitalité et de Teranga qui ont toujours caractérisées le pays, à « condition qu'elles soient sous-tendues par le respect dû à nos institutions et nos valeurs démocratiques ».