Sénégal: le ministre de la Santé justifie la non-fermeture des frontières en raison du coronavirus

Le ministre sénégalais de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a expliqué dimanche sur la Rfm, lors de l’émission Grand Jury, la non fermeture des frontières, en raison de la pandémie du coronavirus qui est à 22 cas confirmés, alors que le Maroc vient d’annoncer l’annulation de ses vols envers une vingtaine de pays dont le Sénégal.



« Le Sénégal est un pays qui a ses propres stratégies. Nous allons appliquer les stratégies dictées par le Comité national de gestion des épidémies et non celles du Maroc. Si nous devons appliquer la stratégie du Maroc, on aurait rapatrié nos étudiants qui sont en Chine. Et l’histoire nous a donnée raison, car si on avait rapatrié nos étudiants, ce serait une erreur », a dit le ministre de la Santé, qui s’exprimait en langue wolof sur la radio.



Diouf Sarr d’expliquer le choix du Sénégal de ne pas fermer les frontières notamment aériennes. « Il y a des pays où on note un grand foyer et ces derniers ont déclaré qu’ils sont en confinement. Donc, il n’y a pas de risques par rapport au transport, car personne ne sortira de ces pays, a expliqué le ministre qui a donné l’exemple du cas de l’Italie.



Poursuivant ses explications, le ministre de la Santé a évoqué le cas des pays qui ne sont pas en confinement. Il soutient que l’Etat prévoit toujours une possibilité de réapprovisionnent, car le pays a besoin de médicaments tous les jours pour réapprovisionner sa stratégie.



« Si nous nous levons un bon jour pour dire qu’aucun avion ne sorte et n’entre dans le pays, et que nous nous trouvons dans une situation où nous avons besoin de médicaments, comment allons-nous faire. Aucun pays en va accepter de nous fournir des médicaments dans cette situation », a justifié M. Diouf.



Il a insisté sur l’indépendance des prises de décisions du gouvernement sénégalais, sans être influencé par les autres pays.