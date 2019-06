Sénégal: les albinos reprochent aux autorités la non prise en charge leurs préoccupations

Le président de l’Association des albinos, Mouhamadou Bamba Diop, reproche aux autorités sénégalaises de ne pas prendre en charge «les besoins et les préoccupations des personnes vivant avec l’albinisme», en marque de la Journée internationale de sensibilisation de l’albinisme, célébrée ce jeudi 13 juin 2019.



« Dans la 4e édition, nous avons demandé que l’Etat du Sénégal puisse prendre en compte les besoins et les préoccupations des personnes vivant avec l’albinisme. Et durant ces 4 années de sensibilisation, il n’y a pas eu d’avancées notoires », fait-il savoir.



Les albinos demeurent donc avec des « situations précaires ». Ils continuent de « mourir de cancer de la peau et jusqu'à présent, il n’y a pas de programme dédié aux personnes vivant avec l’albinisme», clame-t-il sur iRadio.



L’Association nationale des albinos a décidé, à partir de cette 5e édition, de mettre à la disposition des autorités sénégalaises un mémorandum dans lequel est détaillé le plan d’action 2017-2021 de l’Union africaine sur l’albinisme.



« Ce plan d’action a des acquis et met en évidence la prise en charge et l’intégration de la résolution des problèmes liés à l’albinisme au Sénégal. Parce que ce plan d’action parle de la marginalisation des assassinats. Mais ce qui est important dans ce mémorandum, est qu’il oriente l’Etat sur l'axes de résolution des problèmes liés à l'albinisme » explique le président.



Il a fait savoir que ces « albinos ont besoin des crèmes essentielles, de vêtements et de lunettes. Les albinos sont en situation de handicap. Donc, si l’albinos a sa disposition les besoins cités, il peut vivre sa vie comme il faut ».