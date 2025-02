Sénégal : les femmes représentent 66 % des événements macabres en 2024, dont 18 cas de suicide

La Gendarmerie nationale a rendu public hier mercredi, son rapport 2024, lequel a mis en lumière sur 722 évènements macabres notamment les chutes mortelles, les cas de noyades, des suicides, des éboulements et des découvertes de corps sans vie. Selon le document, les femmes sont les plus touchées avec un taux important, 66% de décès, notamment 18 cas de suicide.



"Ces tragédies humaines ont été pour beaucoup exacerbées par les facteurs environnementaux parfois incontrôlables. Les régions les plus touchées sont Kédougou et Tambacounda. A Tambacounda, 44 corps sans vie ont été retrouvés et 11 suicides enregistrées", peut-on lire dans la note dont L'Observateur.



Dans les statistiques, les femmes représentent 66% des évènements macabres, avec notamment 18 cas de suicide, sans compter les corps retrouvés sans vie. Les mineurs figurent en nombre dans les noyades survenues à Saint-Louis et Matam (ouest).