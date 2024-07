Sénégal: les moins de 35 ans constituent 75% des résidents en 2023 (ANSD)

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a publié ce mardi 9 juillet les résultats provisoires du 5e Recensement général de la Population et de l'Habitat (RGPH-5), lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr.



Lors de cette rencontre, le Directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, Dr Abdou Diouf, a présenté les principaux résultats issus d'un recensement qui a duré trois ans.



Il ressort de cette étude qu'au Sénégal, la population résidente totale en 2023 est de "18 126 390 personnes (50,6 % d'hommes et 49,4 % de femmes). Cette population est constituée à 98,9 % par des individus de nationalité sénégalaise".



Cela signifie qu'entre 2013 et 2023, la population a augmenté de 2,9 % par an. À ce rythme, prévient le DG de l'ANSD, "l'effectif de la population va doubler dans 25 ans."



Il est noté dans ce rapport que la population du Sénégal est très jeune. En effet, rapporte Dr Diouf : "La moitié de la population résidente a moins de 19 ans et les moins de 15 ans représentent 39 % de l'effectif total. Les moins de 35 ans constituent 75 % des résidents en 2023."



Pour ce qui est de la population urbaine, elle est de plus en plus concentrée (54,7 %) dans les régions de Dakar (22 %), Thiès (13 %) et Diourbel (12 %).



Près de la moitié de la population (47,0 %) est concentrée dans les régions de Dakar, Thiès et Diourbel. La région de Dakar se démarque avec une proportion de 22 % de la population totale du pays sur 0,28 % du territoire, soit une densité de 7 277 habitants par km².