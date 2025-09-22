Sénégal : les prix à la consommation en hausse de 2,2% en aout 2025 (Ands)

Les prix à la consommation ont connu une nette augmentation de 2,2% en août 2025 en rythme annuel, selon le dernier rapport de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (Ansd). Cette augmentation provient notamment de la hausse des produits alimentaires et boissons non alcoolisées. Les services de restaurants et d’hébergement ont augmenté de +3,8%, les biens d’ameublement, d’équipement ménager et d’entretien courant du ménage de +2,5% de, les biens et services de logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles de +1,3%, le transport de +1,7%, les biens et services de santé de +1,8% ainsi que de la flambée des prix des boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants de +7,5%.
Par ailleurs, cette hausse est affaiblie par la baisse des prix des biens et services d’information et de communication de -3,1% et des soins personnels, protection sociale et biens divers de -1,2%. L’inflation de base, qui exclut l’énergie et les produits frais, s’établit à +4,5% en évolution annuel. Selon l’origine, les prix des produits locaux grimpent de 4,2%, tandis que ceux des produits importés se replient de 1,8% en août 2025, par rapport au même mois de l’année précédente, souligne l'agence.
Du point de vue de la durabilité, l’évolution des prix à la consommation en août 2025 est plus tirée à la hausse par celle des biens non durables de +3,2% et des services de +1,6%. La hausse est également soutenue, dans une moindre mesure, par celle des prix des biens durables de +0,9% et semi-durables +0,5%, conclut l'agence.
