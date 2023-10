Sénégal : les résultats du 5e recensement général de la population publiés ce 31 octobre

C’est ce 31 octobre 2023 que seront publiés les résultats du 5° Recensement général de la Population et de l'Habitat du Sénégal. L’annonce a été faite par L’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) ce mercredi, dans un communiqué.



« Tous les chiffres communiqués jusqu'ici sont basés sur les projections issues du Recensement de 2013 et disponibles sur le site web de l'ANSD (www.ansd.sn) », informe le document.



A noter que l’ex-ministre Oulimata Sarr a donné un avant goût de ces résultats mardi, lors de sa passation de service au ministère du Plan et de la Coopération.



A l’en croire, la population en 2023 s’élève à 18.175.000 habitants avec 50,8% de femmes. Un recensement qui aura mobilisé plus de 32.000 agents.