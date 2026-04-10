Civisme et citoyenneté : Le lutteur Siteu nommé ambassadeur de la police auprès des jeunes

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a officiellement inauguré ce jeudi 9 avril 2026 le nouveau poste de police de Diamaguène Sicap Mbao. Accompagné de son homologue de la Formation professionnelle, Moustapha Ndjeck Sarré, et des plus hautes autorités policières et administratives de Dakar, le ministre a réaffirmé la volonté de l'État de renforcer le maillage sécuritaire par une approche de proximité.







Cette nouvelle infrastructure se veut le pivot d'une stratégie basée sur le dialogue permanent entre les forces de défense et les citoyens. Pour le ministre Bamba Cissé, la lutte contre l’insécurité sur le territoire national ne peut être efficace sans une collaboration étroite et une confiance mutuelle entre la police et les populations locales.







L'événement a également été marqué par une initiative symbolique forte visant la jeunesse de la banlieue. Le ministre de l’Intérieur a désigné le célèbre lutteur Siteu comme porte-voix et ambassadeur du civisme à Diamaguène. En s'appuyant sur cette figure sportive influente, les autorités entendent promouvoir les valeurs de responsabilité civique et de citoyenneté pour prévenir la délinquance.







L’inauguration de ce poste de police s'inscrit dans un programme global de modernisation des services de sécurité. Les autorités municipales, présentes à la cérémonie, ont salué cette réalisation qui répond à une demande pressante des résidents de la commune pour une meilleure protection des biens et des personnes.

