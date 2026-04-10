Passage de Habibou Dia à la RTS : L’intersyndicale SYNPAP–SYNPICS parle de « contre-vérité » et exige des excuses publiques

L’intersyndicale SYNPAP–SYNPICS dénonce avec la plus grande fermeté les propos tenus par le Directeur national de la Communication, Habibou Dia, lors de son passage sur le plateau de Nay Leer le 9 avril 2026. En affirmant que les agents de la RTS réclameraient « plus d’un milliard par mois », il a, selon le syndicat, proféré une « contre-vérité grave et diffamatoire ».



Dans un communiqué, l’intersyndicale précise que les « chiffres sont connus et validés. La revendication porte sur 1,8 milliard par an, conformément à l’accord d’entreprise de 2024. Ce mensonge n’est pas une approximation, mais une falsification destinée à discréditer les travailleurs et à détourner l’opinion publique ».



Les syndicalistes estiment que ces « déclarations sont d’autant plus inacceptables qu’elles contredisent les engagements pris lors de la dernière rencontre sur le Pacte national, dirigée par le Premier ministre, en présence du ministre Aliou Sall ». À cette occasion, ils rappellent que le « Président de la République a donné des instructions claires pour le règlement définitif de ce point, en relation avec le ministre des Finances ».



Selon eux, « en s’autorisant à nier ces engagements, Habibou Dia s’est placé en porte-à-faux avec la parole de l’État et a fragilisé la confiance des agents dans le processus de règlement ».



L’intersyndicale exige ainsi des « excuses publiques immédiates de la part de Habibou Dia », ajoutant qu’il « doit reconnaître la gravité de ses propos et rétablir la vérité devant l’opinion ».



D’après les syndicalistes, les agents de la RTS sont des professionnels respectés, dont le « combat pour la dignité et la justice sociale est légitime ». « Nous ne tolérerons plus les manipulations, les diffamations et les tentatives de diversion. La parole donnée par les plus hautes autorités doit être respectée, et les engagements pris doivent être honorés », ont-ils averti.