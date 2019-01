Sénégal: plus de 14.400 personnes physiques et morales impactées par les travaux du TER

Avec l'exécution du Train express régional (TER), "14.465 personnes physiques et morales ont été impactées", a révélé lundi le président sénégalais Macky Sall, lors de la cérémonie dl'inauguration, ajoutant qu'un montant de "50 milliards FCFA ont été consacrés aux dédommagements".



"Je voudrais vous dire que notre engagement a été respecté et nous poursuivons l'ensemble des paiements, et des terrains seront mis à la dispositions des impactés", a dit Macky Sall qui a assuré que l'Etat restera à leur côté jusqu'au règlement définitif de tous les cas.



C'est 50 milliards FCFA qui ont été consacrés aux dédommagements, et d'autres mesures d'accompagnement ont également été prises, notamment l'allocation de parcelles de terrain, la construction de nouveau marché moderne à Thiaroye pour environ 7 milliards FCFA.



Pour le président Sall, le TER est confort et rapide. "Je viens de la gare de Diamniadio, en dix minustes, nous sommes là. Pour la démonstration, en période de fonctionnement normal, Rufisque sera moins de 20mn de Dakar, en tout sécurité et confort, précise-t-il.



Le TER, avec une capacité de transport de 115.000 voyageurs/par jour, va permettre au quotidien de rallier Diamniadio à Dakar en moins de 50 mn avec une vitesse de pointe de 160 km/heure.