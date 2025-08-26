Sénégal : plus de 15 000 détenus recensés, dont 547 en longue détention

Le Sénégal compte 15 267 détenus à la date du 18 août 2025, a révélé le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, mardi devant l’Assemblée nationale.



Le Garde des Sceaux, interpellé par le député Saliou Dione lors de la plénière consacrée au projet de loi sur le statut et la protection des lanceurs d’alerte, a reconnu que les longues détentions provisoires restent un problème persistant du système judiciaire.



« L’effectif carcéral est de 15 267 détenus au Sénégal à la date du 18 août 2025 », a déclaré Ousmane Diagne. « On est en train de trouver les moyens d’y remédier. Déjà, on a commencé avec la détention en matière correctionnelle de six mois », a-t-il ajouté.



Selon les chiffres communiqués par le ministre, 547 détenus sont en attente de jugement depuis trois ans ou plus, soit 3,58 % de la population carcérale totale. La durée moyenne des détentions dans le pays est actuellement d’un an.



Cette problématique avait déjà été soulevée lors des Assises de la Justice en mai 2024, au cours desquelles les acteurs du secteur avaient alerté sur l’engorgement des prisons et la lenteur des procédures.



Ousmane Diagne a réaffirmé « l’engagement de son département à réduire ces délais et à améliorer la gestion des détentions, dans le cadre de la réforme en cours de l’appareil judiciaire. »

