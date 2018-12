Sénégal: plus de 491.000 emplois créés depuis 2012, révèle Macky Sall

Dans son adresse à la Nation ce lundi 31 décembre 2018, le chef de l'Etat, Macky Sall a révélé la création de plus de 491.000 emplois sur une promesse de 500.000, lors de sa campagne électorale en 2012.



"Depuis 2012, l’administration publique et notre vaillant secteur privé ont su créer plus de 491.000 emplois, hors secteur agricole et hors secteur informel", a dit M. Sall pour qui, "il faut davantage promouvoir l’apprentissage aux métiers par une formation professionnelle et technique qui prépare mieux à l’emploi et à l’auto emploi".



Il a promis le développement de l’auto-emploi qui est un "terreau fertile"de l’économie sociale et solidaire, dont les résultats viendront renforcer, pour les femmes et la jeunesse. Par ailleurs, la Délégation générale à l'entreprenariat rapide (DER) va déployer ses activités dans toutes les régions.



En vue de maintenir cette dynamique de transformation en Afrique, "nous devons opérer un changement de paradigme pour l’avènement d’un secteur privé fort, porté par une Vision et soutenu par un Leadership politique", a dit le président.