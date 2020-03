Sénégal : plus de vente de pain dans les boutiques à partir de lundi

Plus de vente de pain dans les boutiques à partir de lundi au Sénégal. L’annonce est faite par Oumar Diallo, le chef de service du Commerce de la capitale, en marge d’une rencontre avec la Fédération nationale des boulangers du Sénégal (FNBS), et des associations de consommateurs, rapporte Emedia.



« C’est le lieu d’attirer l’attention de nos propres partenaires boulangers. Il leur appartient de prendre les dispositions utiles pour qu’ils ne livrent pas eux-mêmes le pain aux boutiquiers. Autrement la loi s’appliquera dans toute sa rigueur, aussi bien du côté détenteur que celui qui a donné le pain. Ce boutiquier qui n’est pas aux normes, et qui s’entête à vendre ou à distribuer le pain, là aussi, les dispositions du décret s’appliqueront à lui », avertit Diallo, dans des propos rapportés par nos confrères.



Par ailleurs, les boulangers s’engagent à renforcer les conditions d’hygiène dans les lieux de travail, surtout dans ce contexte marqué par le coronavirus.



Au-delà, « il n’y aura pas de pénurie de pain », promet Amadou Gaye, le président de la FNBS, indiquant qu’avec l’appui de la Délégation à l’entrepreneuriat rapide (DER), et du bureau de mise à niveau, « des kiosques à pain moderne seront installés sur les voies publiques ». Avant de rappeler que le ministère du Commerce « est en train de mettre en ligne des sites de vente en ligne pour permettre aux Sénégalais de passer commande et d’être livrés dans leur maison ».