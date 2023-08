Sénégal : portée disparue, une femme en état de grossesse et à terme retrouvée sans le nouveau-né

Portée disparue depuis hier mardi, Maman Coundoul, une femme enceinte et presqu’à terme a été retrouvée ce mercredi, sans son nouveau-né. L'annonce a été faite par sa famille qui revienne sur les circonstances dans lesquelles la jeune femme avait quitté le domicile familial.



"Maman Coundoul est une une belle-fille, mais aussi une cousine. Elle a fait presque 10 ans de mariage. Malheureusement, elle n'a jamais eu d'enfants. Elle tombait enceinte mais faisait des fausses couches. Et cette fois-ci, sa grossesse a bien avancé. Elle était même à terme", a raconté la sœur de son mari.



Qui a poursuivi : "Elle a quitté le domicile familial vers 8 heures pour se promener dans la ruelle parce qu'elle était à terme et le travail pour que le bébé naisse avait même démarré. C'est ainsi qu'on est resté trois jours sans ses nouvelles".



A en croire la belle-famille de la femme, c'est dans cette tourmente qu'elle est venue aux nouvelles de sa réapparition. " On a été informé qu'elle a été retrouvée mais sans sa grossesse ni un bébé. Ceux qui l'ont vu disent qu'elle se porte bien", a-t-elle informé.



Le mari de la dame est un Gp (Gratuité Partielle), il revient du voyage demain, a fait savoir la famille.