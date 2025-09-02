Sénégal : saisie de 438 kg de faux médicaments d’une valeur de 503 millions FCFA

Une vaste opération conjointe de l’Agence Sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP) et des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) a permis de saisir 438 kilogrammes de faux médicaments, dont la valeur marchande est estimée à plus de 503 millions FCFA.Menée entre le 18 et le 29 août 2025, cette mission ciblée a abouti au démantèlement de plusieurs réseaux actifs dans la distribution de médicaments de qualité inférieure et de compléments alimentaires non homologués, a appris PressAfrik. Les opérations de terrain se sont concentrées sur les quartiers de Grand Yoff, Médina, Thiaroye, Foire et Scat Urbam.Parmi les produits interceptés figurent « des antalgiques, anti-inflammatoires, abortifs, antitussifs, antihypertenseurs, antidiabétiques, stimulants sexuels, antifongiques, produits de croissance mammaire et génitale, dermocorticoïdes, ainsi que du matériel destiné à la chirurgie esthétique féminine. Ces substances, vendues en dehors du circuit réglementé, représentent de graves dangers pour la santé publique. »Selon l’ARP, « les récentes sessions d’évaluation ont mis en évidence une recrudescence de maladies rénales et hépatiques liées à la consommation de ces produits. »Enfin, l’ARP a lancé un appel aux populations pour rappeler que « les pharmacies demeurent les seuls points de vente autorisés de médicaments au Sénégal. »