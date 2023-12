Sénégal: trois cas de Chikungunya et un cas de Zika détectés dans la région de Sédhiou

Le Chikungunya et le Zika ont été détectés dans la région de Sédhiou. Les autorités sanitaires sont à pied d’œuvre pour contenir ces deux maladies. Les domiciles des patients ont été saupoudrés.



« Le 24 novembre, nous avons compté un cas de patient et les résultats envoyés à l’institut Pasteur, confirme un cas de Chikungunya. Après ce premier cas, nous avons mené une investigation qui nous a permis de compter deux (2) cas dans l’environnement du premier cas. Ce qui porte le nombre de cas de Chikungunya à trois (3) cas », a confié au micro de Radio Sénégal, Amadou Yeri Camara, directeur régional de la santé de Sédhiou.



Le Chikungunya est une maladie virale transmise à l'homme par des moustiques Aedes (ou moustique tigre). Elle provoque de la fièvre et des arthralgies (douleurs articulaires) sévères. Pour contenir cette pathologie, la direction régionale de la santé a engagé plusieurs opérations de saupoudrage pour désinfecter la ville afin de contrer cette maladie dangereuse.



Au-delà des trois cas de Chikungunya, un cas de Zika (virus responsable de troubles neurologiques et de microcéphalie) a été aussi détecté dans la région. La situation reste sous contrôle, selon Amadou Yeri Camara.