Sénégal: une progression de 0,8% de l'inflation au 1er semestre (ANSD)

Les prix à la consommation ont progressé de 0,8% au premier trimestre de l’année 2022, par rapport au trimestre précédent, nous apprend l'Agence nationale de la statistique et de la démographie dans un rapport publié mardi 12 juillet 2022.



Cette hausse, selon l'ANSD est essentiellement expliquée par celle des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+1,1%), des services de « restaurants et hôtels » (+1,4%), des « meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer » (+0,8%), des « boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants » (+0,8%) et des « articles d'habillement et chaussures » (+0,7%).



La même source fait savoir par contre que la baisse importante des prix des services de « communication » (-2,9%) a atténué cette inflation.



En comparaison au premier trimestre de 2021, les prix à la consommation se sont accrus de 6,1%, en relation avec la hausse des prix dans toutes les fonctions de consommation hormis les services de « communication » (-2,9%) et «l’enseignement » (0,0%), souligne l'ANSD dans son rapport.