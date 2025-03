Sénégal : vers la gratuité des déclarations de naissance, décès, mariage ou divorce et ou jugement

La réunion interministérielle sur l’état civil s’est tenue ce 18 mars 2025. Lors de sa prise de parole, le Premier ministre Ousmane Sonko a invité le ministre de tutelle d’examiner la possibilité de rendre gratuite toute déclaration de naissance, décès, mariage ou divorce, ainsi que les jugements y afférents.



« J’instruis le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, en relation avec les ministres chargés de la Justice et des Finances, d’examiner, dans les plus brefs délais, la possibilité de rendre gratuite toute déclaration de naissance, de décès, de mariage ou de divorce, ainsi que tout jugement s’y rapportant », a déclaré Sonko.



Par ailleurs, le Premier ministre a invité a l’accélération de la digitalisation complète de l’état civil. Il a ainsi enjoint le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, ainsi que le ministre chargé du Numérique, à intensifier les efforts dans ce domaine.