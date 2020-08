Sénégal: vers une pénurie de contraceptifs et préservatifs dans les mois à venir

Il est à prévoir une « rupture et possibilité de rupture de stock des principaux contraceptifs dans les mois à venir ». L’alerte a été sonnée par la représentante régionale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’ONG EngenderHealth.



Se basant sur l’étude de l’Institut Gutmacher sur l’impact de la Covid-19, Néné Fofana-Cissé a informé qu’actuellement, l’approvisionnement en produits essentiels de planification familiale n’est « pas dramatique mais critique ».



Selon elle, cette "rupture et possibilité de rupture de stock des principaux contraceptifs dans les mois à venir (DIU, implant, injectables) » touchera «les 15 pays de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest ».



La représentante de l'ONG EngenderHealth s’exprimait lors d’une visioconférence sur le thème "Covid-19 et chaîne d’approvisionnement en santé en Afrique de l’Ouest" organisée par l’organisation PRB (Population Référence Bureau), à l’intention de journalistes de différents pays de l’Afrique de l’Ouest, dans le cadre du programme "Womens Edition".



l'ONG EngenderHealth est une organisation mondiale de la santé des femmes de premier plan engagée à oeuvre pour un monde dans lequel les droits en matière de sexualité et de procréation soient respectés, dans le respect des droits humains et où les femmes et les filles ont la liberté d'atteindre leur plein potentiel.