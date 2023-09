Sénégal vs Algérie : MA PETITE LECTURE DU MATCH D'HIER (par Papa A Seck)

L'équipe nationale de football du Sénégal est présentement en fin de cycle. A l’évidence, il est impossible d'avoir, quel que soit le secteur considéré, un rendement intemporel.



Notre équation c’est transformer un produit semi-fini en produit fini avant la CAN. C'est du domaine du possible eu égard à notre expérience et à la richesse de notre effectif.



L'heure d'innover est arrivée en faisant confiance à nos jeunes et en redéfinissant la contribution attendue de certains cadres âgés.

Nous avons encaissé hier un but. De mon point de vue de profane, notre gardien au sommet de son art aurait repoussé la balle. C'est peut-être un manque de concentration.



Par ailleurs, un portier tout de rouge vêtu est une aubaine pour un attaquant du camp opposé. Tout simplement parce que sa position est plus visible donc l'attaquant peut mieux ajuster ses opérations. Peut-être que je me trompe.



Notre défense est solide et suis particulièrement impressionné par notre axe central.



Le milieu de terrain n'a pas assuré pas une bonne récupération-relance, trop de déchets dans le jeu.



Nos attaquants, quant à eux, ont été sevrés de bonnes balles et ont tenté des actions individuelles pas suffisamment élaborées.

Multiplions les rencontres pour redonner plus d'éclats à notre équipe et soyons surtout patients.



Papa A Seck