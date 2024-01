Sénégal vs Côte d’Ivoire : les « Lions » pour laver l’affront de 2012 et de Caire 86

Le Sénégal et la Côte d'Ivoire se rencontrent ce lundi 29 janvier à Yamoussoukro pour un huitième de finale qui s'annonce palpitant. Même si les « Lions » sont favoris du match, ils doivent se méfier des Eléphants, surtout que le bilan des 6 dernières confrontations est en faveur des Ivoiriens : 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite.



On se rappelle tous du fameux match joué le 13 octobre 2012 au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, lors des éliminatoires de la CAN Afrique du Sud-2013. En effet, de violents incidents, qui avaient éclaté à un quart d'heure de la fin du match, avaient poussé les officiels à arrêter le match. Dans la foulée, la CAF avait sanctionné le Sénégal.



L'heure de la revanche a donc sonné ! Mais le Sénégal doit faire très attention, parce que l'histoire renseigne, que, les équipes, qui font le carton plein, rencontrent souvent des difficultés en phase à élimination directe.



La preuve ? Seules 5 nations sur 21 sont allées jusqu'au bout de la compétition après un parcours sans faute en poule. Il s'agit du Ghana en 1956 (poule de 3 équipes), de l'Algérie deux fois en 1990 et 2019, du Cameroun en 2002 et de l'Égypte en 2010.



Éliminer pour la première fois fois un pays hôte



Les « Lions » sont donc avertis. Il ne suffit pas de gagner tous ses matchs de poules pour être champion d'Afrique. Des pays ont eu à réaliser les mêmes performances dans le passé et décevoir au finish.



La dernière en date, le Nigeria en 2022 au Cameroun. Premier du groupe devant l'Égypte, D le Sou- dan et la Guinée-Bissau, les Super Eagles ont été éliminés en huitièmes de finale par la Tunisie (0- 1), après un 3/3 en poule.



Face à la Côte d'Ivoire, le Sénégal voudra gagner pour faire mentir les chiffres, puisque le Sénégal, qui croise pour la 8ème fois le pays organisateur, rencontre souvent des difficultés : 1 victoire, 1 nul et 5 défaites, rapporte « Stades ».



Sevrés de victoire devant le pays hôte depuis la CAN Égypte 1986 (1-0), les « Lions » ont raté toutes leurs sorties en phase à élimination directe contre le pays organisateur en 4 confrontations (1990, 2000, 2004 et 2006).



Ce lundi, les partenaires de Sadio Mané seront attendus par tout un peuple pour réparer ce qu'on peut appeler « une anomalie de l'histoire du football africain ».