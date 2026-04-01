Sénégal vs Gambie : « C’est le collectif qui a gagné », affirme le sélectionneur Pape Thiaw

Le sélectionneur national Pape Thiaw a exprimé sa satisfaction après la victoire des Lions de la Teranga face à la Gambie (3-1) ce mardi 31 mars 2026. Le technicien sénégalais a mis l'accent sur le contenu de la rencontre, estimant que ces tests sont essentiels pour l'évolution du groupe. « Collectivement, il y a eu de bonnes choses et des mauvaises. Mais ce n’est pas que le résultat qui compte », a-t-il analysé.



L'un des faits marquants de cette soirée au stade Abdoulaye Wade a été le retour remarqué de l'attaquant Bamba Dieng. Absent de la tanière pendant une certaine période, le joueur a séduit par son engagement et sa combativité. Un constat partagé par son entraîneur : « Bamba a eu l’envie. On ne dirait pas qu’il avait quitté cette sélection ». Cette prestation solide renforce les options offensives du Sénégal pour les échéances à venir.







Pape Thiaw a également profité de cette rencontre pour intégrer de nouveaux visages, saluant l'apport des joueurs qui fêtaient leurs débuts sous le maillot national. Pour Pape Thiaw, ces intégrations réussies sont le signe d'une ossature qui se consolide. « Les novices aussi ont apporté leur pierre. C’est le collectif qui a gagné », a-t- souligné.

