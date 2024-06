Sénégal vs RD Congo : Sébastien Desabre fait l’analyse tactique de la rencontre

Le Sénégal et la RD Congo ont fait match nul (1-1) lors de la 3e journée de qualification de la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur Sébastien Desabre est satisfait de ce résultat. Le Français l'a confié en conférence de presse d'après-match où il a fait le bilan de la rencontre.



« C'est vrai que le Sénégal jouait à domicile et avait mis un système de jeu, une équipe très offensive. Pour nous, on avait fait le choix de rester en 1 contre 1 derrière sur Jackson et Diallo. Notre charnière a été solide. Bien sûr qu'elle a été prise sur cette fameuse action de Jackson lorsqu'an était à 1-0. Mais bon, c'est comme ça. Je ne peux pas dire ce qu'il a manqué ou pas au Sénégal, je peux vous dire ce qu'il nous a manqué pour ne pas gagner et ce qu'on a bien fait pour faire match nul (...). On a fait match nul contre un très bon adversaire, on l'a vu. C'était un match très engagé, très costaud. On est forcément content de faire un match nul à l'extérieur », a déclaré le technicien.



Sébastien Desabre a ensuite évoqué son approche tactique de la partie. Le demi-finaliste de la dernière CAN est revenu sur les difficultés causées par le système sénégalais.



« C'est vrai qu'à la mi-temps, on n'a pas profité de la supériorité qu'on avait dans les couloirs, puisqu'il n'y avait qu'un piston et nous on avait deux joueurs dans le couloir. On a été en difficulté même en 1 contre 2 en première mi-temps. Je l’avais dit aux joueurs à la mi-temps, j'aurais souhaité que mes latéraux soient beaucoup plus offensifs. Et puis on a décidé de régénérer ces deux couloirs assez vite, parce que finalement quand vous jouez dans un 3-5-2 comme le Sénégal a Joué jourd'hui, si on veut avoir de l'air, de l'espace, c'est sur les côtés par rapport à notre système qui est en 4-2-3-1, on manquait de volume sur les côtés, c'est pour cela qu'on a fait les changements à l'image d'Arthur Masuaku qui est monté d'un cran en deuxième mi-temps et qui a réglé ce problème de jeu long entre Koulibaly et Diarra », a-t-il détaillé devant les journalistes.



La RD Congo (3e, 4 pts) défiera le Togo (4e, 3 pts), le 9 juin au stade des Martyrs, à Kinshasa, pour le compte de la 4e journée des qualifications de la Coupe du monde 2026.