Sénégal: zoom sur les violents affrontements entre pêcheurs de 1990 à nos jours

Une trentaine de jeunes arrêtés, 19 envoyés en prison

L'appel au calme des différentes organisations

Le nouveau chef du parquet de Thiès a réagi, suite aux violents affrontements entre pêcheurs. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la capitale du Rail annonce l’arrestation d’une trentaine de mis en cause, dont une vingtaine à Cayar et une dizaine à Mboro, ce à la suite « des investigations exhaustives ». Dans un communiqué rendu public jeudi, Cheikh Dieng a mis en garde les fauteurs de trouble.« L’autorité judiciaire, espérant un retour à la normale, adresse néanmoins une mise en demeure ferme aux potentiels contrevenants au respect de la paix publique et à l’intégrité physique des personnes et des biens », lit-on dans la note.A noter que les 19 personnes arrêtées à Cayar ont été envoyées en prison. Elles sont poursuivies pour participation à une manifestation non autorisée, ainsi que de destruction de biens appartenant à autrui, entre autres chefs d’accusation. Elles feront l’objet d’un procès le mercredi 12 avril prochain.À la suite de ces altercations violentes entre pêcheurs de Cayar et de Mboro, des voix se sont levées pour appeler au calme et à la sérénité. Des hommes politiques, organisations de pêcheurs, société civile et autres organisations plaident pour le retour au calme.Pour sa part, Greenpeace Afrique, l’organisation non gouvernementale internationale de protection de l'environnement, regrette et appelle au calme tous les acteurs impliqués dans les altercations notées entre pêcheurs à Cayar.Idem pour le Conseil local de pêche artisanale (Clpa) de Rufisque. Lors du défilé du 4 avril, ses membres en ont profité pour appeler leurs camarades à revenir à la raison. « Je lance un appel aux pêcheurs de Cayar d’arrêter, à ceux de Mboro de rester tranquilles et à ceux de Ndar de ne pas venir à Cayar pour en rajouter. Je les appelle à revenir à la raison et suivre les pas des aînés qui ont balisé la voie et fait de la communauté des pêcheurs du pays une seule et unique famille. Ce legs doit être préservé», a fait comprendre Pierre Mboup, président de la Commission prévention des conflits au Clpa.