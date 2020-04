Sénégalais atteints du Coronavirus et décédés l'étranger, répartition de l'aide de l'Etat à la diaspora: Amadou Ba parle

Le ministre des Affaires étrangères s'est invité ce jeudi 9 avril 2020 au point de presse quotidien du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Amadou Ba s'est notamment exprimé sur la situation des Sénégalais de l'Extérieur et sur les mesures prises par les autorités de ne plus rapatrier les dépouilles de compatriotes décédés du Covid-19. Il a aussi parlé de la répartition de l'aide de l'Etat à la diaspora d'un montant de 15 milliards Fcfa. Regardez !!!