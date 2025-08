Senelec épingle Fotall Services : 682 millions FCFA évaporés en branchements clandestins

Un vaste système de vol d’électricité impliquant Mamadou Sarr, administrateur de la société « Fotall Services Sarl », a été démantelé. Selon les révélations du journal Libération, ce dernier est désormais au cœur d’un scandale d’envergure, avec un préjudice estimé à plus de 682 millions de francs CFA.



Tout a commencé à la Cité BCEAO 1, lors d’un contrôle de routine de la Senelec, appelé « peignage ». Les agents tombent alors sur un branchement illégal, destiné à alimenter des équipements de lavage automatique appartenant à l’entreprise Fotall Services. Alertée par cette fraude manifeste, la direction de la Senelec décide d’élargir ses investigations à d’autres sites.



Les résultats de l’audit sont ont révélé que neuf (9) sites supplémentaires, répartis à Ouakam, Zac Mbao, Cité Alioune Sow, Maristes, Yoff Apecsy 1, Sacré-Cœur, Point E, Fass Delorme et même Saint-Louis, présentent le même schéma. Tous étaient raccordés frauduleusement au réseau, contournant les compteurs officiels pour consommer l’électricité sans la payer. Le préjudice estimé à ce stade atteint 682.578.549 FCFA, un montant qui pourrait encore grimper à mesure que l’enquête avance.



Mamadou Sarr, interpellé par la brigade de gendarmerie de la Foire, a reconnu sa responsabilité. Il a été placé sous mandat de dépôt, mais l’affaire ne s’est pas arrêtée là. Alors qu’il était déjà en détention, de nouveaux branchements frauduleux ont été découverts, conduisant à son extraction de prison et à sa présentation au parquet par la Division des investigations criminelles (DIC), indique le journal.



L’enquête se poursuit.