Serie A : Assane Diao rassure après son opération réussie

Coup dur pour Assane Diao ! Révélation de la seconde partie de saison en Serie A, le jeune joueur voit son exercice 2024-2025 s'achever prématurément. L'international sénégalais s'est gravement blessé à l'entraînement cette semaine, victime d'une fracture au pied.



Victime d’une fracture de stress au cinquième métatarsien, le jeune attaquant a été opéré avec succès. Il s’est exprimé hier, jeudi, via Instagram pour rassurer ses supporters.



« Hier, j’ai été victime d’une fracture de stresse au cinquième métatarsien qui me laissera sur la touche jusqu’à la fin de la saison. Je tiens à remercier tout le monde pour les messages d’amour et d’encouragement, ma famille qui a toujours été à mes côtés, ainsi que les docteurs Perticarini et Benazzo», a réagi le jeune sénégalais.