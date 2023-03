Série A: Dybala réclame 3 millions d’euros à la Juventus

Paulo Dybala (29 ans), milieu offensif de l'AS Rome, a été entendu pendant 1h15 le 21 février par les officiers de la Guardia di Finanza dans le cadre de l'enquête Prisma, qui se penche sur les budgets du club de la Juventus de 2019 à 2021 et pour laquelle 12 personnes ont été mises en examen dont l'ancien président Andrea Agnelli.



Lors de ce témoignage, en tant que personne informée des faits, l'Argentin, qui a quitté la Vieille Dame l'été dernier, confie que le club piémontais lui doit toujours de l'argent.



"Je ne me souviens pas quand mon dernier salaire a été payé, mais je sais très bien que la Juventus me doit encore de l'argent, a-t-il confié, selon des propos rapportés par la Gazzetta dello Sport. Lorsque nous avons conclu l'accord pour le changement de salaire, nous savions que si j'avais encore un contrat, les arriérés de salaire seraient payés en augmentation sur les suivants, si au contraire je partais, ils devraient me payer immédiatement. Je sais qu'en avril 2023, la Juventus a la dernière possibilité de payer ces 3 millions environ. Sinon, mon avocat fera des demandes par écrit, même si j'espère que je n'irai pas jusque-là. Je veux récupérer mon argent mais sans intenter de procès, en évitant des problèmes pour moi et la Juventus."



L'avocat du joueur, Luca Ferrari, entendu au parquet de Turin mardi dernier, a déjà déposé une demande d'indemnisation par mail au club, selon la Gazzetta.