Assurée de conserver au moins sept points d'avance sur la Lazio Rome, étonnamment battue un peu plus tôt dans la soirée à Lecce (1-2), la Juventus s'est lourdement inclinée face à l'AC Milan, pour le compte de la 31e journée de la Serie A.



Le leader a pourtant mené 2-0 à la 53e minute, grâce notamment au premier but, magnifique, d'Adrien Rabiot avec la Vieille Dame, avant de céder à quatre reprises en 18 minutes.



De son côté, l'AC Milan, qui vient de prendre 13 points sur 15 (4 succès, 1 nul), se replace à la 5e place, qualificative pour la Ligue Europa, en attendant la fin de cette journée (mercredi et jeudi).



L’Equipe