Serie A : Zlatan Ibrahimovic offre au Milan le derby face à l'Inter

L'Inter pousse, Milan tient bon

Le duel des titans avait bien lieu. L'Inter insistait et Kjaer sortait sur sa ligne une tête de Lautaro (32e), avant que Nicolò Barella ne sollicite le une-deux aux abords de la surface et alerte un Donnarumma avec une frappe trop axiale (33e). Lukaku, encore, cherchait dans la foulée avec un centre-tir Perisic... trop court de quelques centimètres (34e). Le match était maintenant décousu et Lautaro s'insurgeait sur un ceinturage de Kjaer en pleine surface non sifflé (36e). Lukaku, en feu, déboulait côté droit en enchaînant un grand-pont sur Alessio Romagnoli, puis en tentant de résister au retour d'Hernández, avant de s'effondrer (39e). Milan était sous pression, mais toujours devant. Et Calhanoglu laissait Kolarov sur les fesses en se retournant rapidement dans son couloir, puis le longeait, mais n'ajustait pas suffisamment sa transmission (45e). Sur corner, Lukaku plaçait une tête croisée qui filait à côté du but d'un Donnarumma battu (45e+2).





Le second acte repartait très fort, Calhanoglu talonnant entre Marcelo Brozovic et Vidal pour Zlatan, qui lui remettait malheureusement dans le dos (47e). De l'autre côté, Hakimi s'infiltrait dans la surface en se jouant une nouvelle fois d'Hernández, mais Lukaku et Lautaro se gênaient au point de penalty (48e). Franck Kessié faisait le ménage dans son camp en envoyant valser Vidal puis Hakimi, avant de mettre sur orbite Leão qui, sans être attaqué, lâchait un tir qui rasait le poteau de Donnarumma (58e). Et, tout en douceur, Vidal piquait une merveille de passe au-dessus de la défense du Milan reprise instantanément d'une tête plongeante d'Hakimi, de peu à côté (59e). Puis, Barella enroulait une frape du droit (62). Lukaku voulait alors forcer les choses et enrhumait Alessio Romagnoli, remontait le terrain, avant de se heurter à Kjaer, très solide sur le coup (69e). Mais c'est bien Rade Krunic qui manquait la balle du K.O (73e), sur un service dans le bon tempo de Samu Castillejo. La réponse était instantanée et Lukaku, après avoir hérité avec énormément de réussite du cuir, provoquait un penalty... finalement annulé pour une position de hors-jeu (75e). Ibrahimovic était lui encore présent dans les ultimes instants, sur corner notamment (83e) ou sur une remise dos au but pour Castillejo (84e). Ce soir, Milan est rouge et noir.