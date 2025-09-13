Serie A : la Juventus renverse l’Inter Milan et prend la tête du championnat

Menée 3-2 dans un derby d’Italie spectaculaire, la Juventus a renversé dans les arrêts de jeu l’Inter Milan 4 à 3 samedi 13 septembre pour l’affiche de la 3e journée du championnat italien, et prend seule la tête de la Serie A. En prime, les frères Thuram ont été buteurs durant ce choc.
