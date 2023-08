Série d’agressions aux abords de l’Arène nationale ce dimanche en marge d’un gala de lutte

Le véritable terrorisme au Sénégal n’est toujours pas combattu par l’Etat et ses organes répressifs. Les séries d’agressions perpétrées contre d’honnêtes citoyens pour les dépouiller de leurs biens, en marge des combats de lutte sèment une terreur insoutenable pour les populations de la banlieue dakaroise.



Ce dimanche, alors qu’un gala de lutte est organisé à l’Arène nationale, sise au Technopole de Pikine, les agresseurs ont encore dicté leur loi aux citoyens qui basaient à leurs occupations. Selon des témoins sur place, plusieurs personnes ont été dépouillées de leurs bien aux abords et sur le chemin qui mène à l’Arène par une marée d’individus armés de couteaux et autres armes blanches.