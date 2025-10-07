Série d’audiences à la Présidence : Diomaye Faye reçoit Embaló, l’UEMOA, Dangote et le groupe SUMMA

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a tenu ce lundi 6 octobre 2025, une série d’audiences avec plusieurs personnalités de haut rang, dont le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, des ministres de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), l’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote, ainsi que le président-directeur général du groupe turc SUMMA.



Le chef de l’État a d’abord reçu à Dakar son homologue bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embaló. D’après la Présidence de la République, cette rencontre fraternelle s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays, unis par une histoire, une culture et une vision commune du développement.



Le Président Embaló séjourne à Dakar à l’invitation du chef de l’État pour participer au Forum Invest in Senegal 2025, prévu ce mardi, qui ambitionne de promouvoir un modèle de croissance basé sur la production, l’innovation et la prospérité partagée.



Le Président Bassirou Diomaye Faye a également reçu les ministres de l’UEMOA, présents à Dakar pour leurs travaux. La Présidence indique que les échanges ont porté sur les progrès de l’Union et la nécessité de renforcer la coordination des politiques économiques en faveur d’un développement harmonieux au sein de la région.



Le chef de l’État a ensuite accordé une audience à M. Aliko Dangote, président du groupe éponyme. L’homme d’affaires nigérian a salué la tenue du Forum Invest in Senegal et félicité le président Faye pour sa vision d’une économie souveraine et innovante, tournée vers la transformation locale.



Il a également exprimé sa volonté de consolider les partenariats économiques avec le Sénégal et d’accompagner ses efforts pour attirer davantage d’investissements sur le continent.



Enfin, le président de la République a reçu une délégation du groupe turc SUMMA, conduite par son président-directeur général. Selon la Présidence du Sénégal, les discussions ont porté sur le renforcement du partenariat économique entre le Sénégal et la Turquie, notamment à travers de nouveaux projets d’investissement dans les domaines des infrastructures, du tourisme et de l’industrie.



Le chef de l’État a salué l’engagement constant du groupe SUMMA aux côtés du Sénégal, soulignant sa contribution à la mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050 et à la promotion d’un développement productif et durable du pays.