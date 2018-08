Série de noyades à Dakar : la protection civile déplore les baignades dans les plages "interdites"

La protection civile a lancé une campagne de sensibilisation à l’endroit des baigneurs, malheureusement peu suivi à la plage de Malibou dans la banlieue de Dakar. C'est ce qu'a dénoncé l’adjudant Major, Maguette Wade qui souligne que «les mesures prises sont là, mais il n’y a pas de suivi».



« Là, en ce moment, bien vrai qu’il y a des tableaux où il est prescrit l’interdit, mais nous voyons les gens qui sont dans l’eau en train de se baigner. Donc ça veut dire que des mesures prises sont là, mais il n’y a pas de suivi », peste l’adjudant Major, Maguette Wade.



Pour lui, « ce qu’il y a lieu de faire, c'est que les maires en collaboration avec la brigade nationale des sapeurs-pompiers, forment des surveillants de baignade dans les communes. Prendre des jeunes des communes les former et les déployer au niveau des plages avec l’appui des sapeurs-pompiers comme cela se fait au niveau des autres plages. Et, avance-t-il, si cela est fait,«les cas de noyade vont diminuer considérablement ».