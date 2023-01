Serigne Bassirou Gueye lance deux défis à Ousmane Sonko

Serigne Bassirou Gueye, ex-procureur de la République a lancé deux défis à l'opposant Ousmane Sonko qui l'accuse d'avoir falsifié le procès-verbal de l'enquête sur l'affaire sweet beauté. Il s'exprimait ce jeudi lors d'une conférence de presse.



"Je lance un défis à Ousmane Sonko. Qu'il publie l'enquête interne de la gendarmerie dont il parle pour qu'on puisse lire les déclarations du Commandant Mbengue qui me déchargent et celles du Capitaine Touré qui me chargent", a dit M. Gueye, face à la presse, suppliant Sonko de publier ce document.



Poursuivant, il a lancé un autre défis au leader de Pastef, accusé de viol et de menace de mort. " Je lui demande de publier le deuxième document qu'il dit être à son avantage. C'est le document qu'il nous a montrés avec des colorations jaunes. S'il sort ce document, je prend l'engagement devant vous, que c'est de loin plus clément que le document qu'il soulève", a-t-il déclaré.