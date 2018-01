Serigne Ismaïla Diouf à Macky Sall: « Si vous me rencontrez, vous serez réélu en 2019 et personne n'y peut rien »

La 34 e édition du Grand Magal de Serigne Ismaïla Diouf a été célébrée, samedi à Darou Salam Kamadou Keur Madiop Sérère. Cette cérémonie marque «sa consécration à la religion musulmane afin de propager les enseignements du prophète Mouhamad (PSL)».



Le Magal a polarisé des milliers de personnes venues partout dans le pays et dans la sous région. Egalement, toutes les confréries religieuses ont marqué de leur présence avec de fortes délégations. Le marabout a profité de l’occasion pour interpeller les autorités du pays. Il a demandé au Chef de l’Etat Macky Sall de ne pas avoir le complexe de se rendre audit village situé dans la commune de Gossas, s'il veut être réélu en 2019.



«Je demande au président Macky Sall de regarder Serigne Ismaïla Diouf. Donc, Monsieur le Président, si vous le voulez bien, n’ai pas peur. Si vous me rencontrez, au nom « d’Allah », vous serez réélu à nouveau et là, personne n’y peut rien. Monsieur le gouverneur soyer mon messager au près du Chef de l’Etat Macky Sall. Dit lui que, ce village de Keur Madiop Sérère, est ma Capital, la Capital Sérère. N’ai pas le complexe de venir ici ».



Il faut signaler que le ministre Mbagnik Ndiaye était aussi à Keur Madiop Sérère de même que beaucoup d'autres autorités et personnalité du pays.