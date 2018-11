Serigne Mbaye Thiam lance le programme « Passerelles » pour les élèves exclus

Le ministre de l’Education nationale Serigne Mbaye Thiam, a lancé à Sédhiou, au Sud du Sénégal, le programme « Passerelles » pour prendre en compte la question de l’exclusion des élèves du système scolaire.



Selon une étude nationale menée en 2016 par le ministère et l’Usaid, 1.498.000 jeunes, âgés de 6 à 16 ans sont hors du système éducatif, soit 37% de la population de cette tranche d’âge dont 324.000 enfants déscolarisés et 1.174.000 jamais scolarisés.



Les conclusions et recommandations issues de cette étude, ont amené le ministère de l’Education à ériger en grande priorité la prise en charge des enfants et jeunes exclus du système éducatif et en faire une composante de sa politique d’éducation.



Le projet Passerelles, planifié pour 5 ans, devra mettre en place un dispositif de prise en charge de ces enfants. « Nous voulons l’atteinte de près de 124.000 nouveaux entrants dans le cycle fondamental et non formel et 259.000 garçons inscrits dans l’éducation non formelle. Une augmentation de 10% du taux de scolarisation brut dans la zone d’intervention, souhaite Serigne Mbaye Thiam.