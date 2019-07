Serigne Mbaye Thiam sur le décès de Tanor: "des dispositions seront prises pour le rapatriement du corps".

Suite au rappel à Dieu, de Ousmane Tanor Dieng, ce lundi à Bordeaux, les témoignages de la classe politique se suivent et se ressemblent. Le ministre de l'Hydraulique Serigne Mbaye Thiam se rappelle de sa dernière rencontre avec le défunt. « Je l'ai vu à Paris dans son hôtel pendant le mois de ramadan. On avait beaucoup parlé et on continuait à communiquer. On a perdu un grand leader, un homme d'État », se désole t-il avant de demander aux militants du parti de faire preuve de grandeur. Vu la grandeur de l’homme, l’ancien ministre de l’Education Serigne Mbaye Thiam annonce devant la presse, que "des dispositions seront prises par l'Etat pour le rapatriement du corps".