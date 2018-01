Serigne Modou Kara sur la Présidentielle 2019 : "Je pourrais être candidat si..."

Le leader du Mouvement "Bamba Fepp" a annoncé ce samedi sa probable candidature à la prochaine élection présidentielle. En direct sur un plateau de la Sen Tv, Serigne Modou Kara a déclarait qu'il n'était pas d'accord de toutes les candidatures du parti PVD aux précédentes élections présidentielles de 2007 et 2012, parce que "je me suis toujours dit que le Parti de la Vérité est un parti régulateur; Et un parti régulateur et s'opposer".



Kara a ensuite dit qu'un projet présidentiel a depuis longtemps germé dans son esprit, mais que le défunt Serigne Mourtada Mbacké lui avait dit de ne pas précipiter les choses. Et pour ce qui s'agit de la Présidentielle de 2019, Serigne Modou Kara a déclaré à nos confrères qu'il pourrait bien être candidat.