Serigne Moustapha Sy explique l’origine des violentes manifestations au Sénégal

L’influent marabout et chef de parti politique Serigne Moustapha Sy a expliqué l’origine des violentes manifestations nées de la condamnation à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse de l’opposant Ousmane Sonko. Il a exprimé son admiration pour le leader de Pastef.



« Sonko est digne. Il est courageux, je l’admire beaucoup, n’en déplaise à certains. A chaque événement, je le soutiens à ma façon. Je n’ai pas besoin de crier dans les médias », a-t-il déclaré dans le journal Les Echos.



Le 1er juin, Ousmane Sonko a été condamné à 2 ans de prison ferme dans l’affaire sweet beauté. Cette décision de la chambre criminelle de Dakar a été contestée par ses militants et sympathisants qui ont exprimé leur colère dans la rue. Des casses, pillages et destructions de biens appartenant à l’Etat et à autrui s’en sont suivis. La police a dénombré 16 morts et le parti de Sonko plus d’une vingtaine.



Selon Serigne Moustapha Sy, un digne fils ne regarde jamais son père se faire humilier sans rien faire. C’est pareil pour un bon militant, il doit protéger son leader », a-t-il ainsi justifié les violences. Pour le marabout, ce qui s’est passé au Sénégal n’est rien d’autre qu’une riposte violente des militants dont leur leader est persécuté depuis tout le temps.



« Ils (les responsables du parti au pouvoir) ont de la chance parce que nous n’avons pas encore pris part aux manifestations, car si nous étions des acteurs, ils ne tiendraient pas le même discours à cette heure-ci. Chaque chose en son temps, nous ne nous précipitions pas », a-t-il prévenu.